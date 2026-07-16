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ABD Başkanı Donald Trump, 2026 FIFA Dünya Kupası finalinde tribündeki yerini alacak.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Trump'ın Arjantin ile İspanya arasında oynanacak final mücadelesini New Jersey'deki statta takip edeceğini açıkladı.

KUPAYI ŞAMPİYONA TAKDİM EDECEK

Trump'ın yalnızca finali izlemesiyle kalmayacağı, karşılaşmanın ardından Dünya Kupası'nı kazanan takıma şampiyonluk kupasını da takdim edeceği bildirildi.

FIFA PROTOKOLÜNDE TARTIŞMA YARATTI

Trump'ın kupayı takdim edecek olması, FIFA'nın ödül töreni protokolü nedeniyle de tartışmaları beraberinde getirdi.

Mevcut FIFA uygulamasına göre; Dünya Kupası kupasının, kutlama podyumuna kadar yalnızca şampiyon takımın bir oyuncusu tarafından taşınması öngörülüyor. Trump'ın seremonideki rolünün bu protokolün nasıl uygulanacağına ilişkin soru işaretleri oluşturduğu ifade edildi.

İLK KEZ MAÇA GİDECEK

Donald Trump, turnuva boyunca herhangi bir Dünya Kupası karşılaşmasını statta takip etmemişti.