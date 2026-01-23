Trump, kendisine 'siyasi gerekçelerle' kredi vermediğini öne sürdüğü JP Morgan Chase ve yöneticisi Jamie Dimon'a dava açtı. Dava dilekçesinde JPMorgan Chase'in etik kurallarına atıfta bulunularak bankanın Trump ve bazı şirketlerine ait birçok banka hesabını tek taraflı olarak, herhangi bir uyarı ya da çözüm sunmaksızın kapatarak bu ilkeleri ihlal ettiği belirtildi.

"GEREKÇE GÖSTERİLMEDİ"

Trump'ın dilekçesinde bu banka ile yüz milyonlarca dolarlık işlem yaptıkları belirtilerek, "19 Şubat 2021'de herhangi bir uyarı veya gerekçe göstermeden Trump ve bağlı şirketlerine ait bazı banka hesaplarının 19 Nisan 2021 itibarıyla kapatılacağının bildirildiği kaydedildi.

Bankanın bu kararını tek taraflı ve siyasi olarak değerlendiren Trump, bu kararın gerekçesini "Trump'tan ve muhafazakar siyasi görüşlerden uzaklaşmak istemeleri" olarak değerlendirdi.

5 MİLYAR DOLAR TAZMİNAT TALEP ETTİ

Trump ve şirketlerinin bu durum nedeniyle maddi ve itibar açısından zarar gördüğü belirtilen dilekçede, en az 5 milyar dolar tazminat talep edildiği kaydedildi.

ABD Başkanı Trump, 17 Ocak'ta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 6 Ocak protestolarından sonra kendisine yönelik banka hizmetlerini sonlandırdığını iddia ettiği JPMorgan Chase'e dava açacağını duyurmuştu.