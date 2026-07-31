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Kaynak: Dış Haberler Servisi

ABD Başkanı Donald Trump, ehliyetleri iptal edilen göçmen kamyon ve tır şoförlerinin yerine, orduda ağır vasıta kullanmış gazilerin istihdamını kolaylaştıracak yeni düzenlemeyi duyurdu. Trump, Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında, düzensiz göçle mücadele kapsamında ABD'ye yasa dışı yollarla geldikten sonra kamyon ve tır şoförlüğü yapan binlerce göçmenin ehliyetinin iptal edildiğini ifade etti.

GÖÇMENLER YERİNE GAZİLER

Ehliyetleri iptal edilen göçmen şoförlerin yerine gazilerin istihdamını kolaylaştıracak düzenlemeyi yürürlüğe koyduklarını ifade eden Trump, önce orduda ağır askeri araç kullanan gazilerin herhangi bir sınava girmeden kamyon ve tır sürücüsü olabilmesinin önünün açıldığını bildirdi.

ABD Başkanı, söz konusu düzenleme sayesinde binlerce Amerikalı gazinin taşımacılık sektöründe istihdam edileceğini söyleyerek önceki Başkan Joe Biden yönetimini "milyonlarca göçmene kapıları açmakla" suçladı.

YAKLAŞIK 24 BİN GÖÇMENİN EHLİYETİ İPTAL EDİLMİŞTİ!

İngilizce yeterlilik şartını karşılamadıklarını söylediği göçmen kamyon ve tır şoförlerinin ABD’de yeri olmadığını ifade eden Trump, gazilerin bu görevi en iyi şekilde yerine getireceğine inandığını dile getirdi.

ABD yönetimi, son bir yılda İngilizce yeterlilik şartını karşılamadıkları gerekçesiyle yaklaşık 24 bin göçmen kamyon ve tır şoförünün ehliyetini iptal etmişti.