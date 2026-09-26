Kaynak: ANKA

ABD Başkanı Donald Trump’ın Tennessee'ye gerçekleştireceği ziyaret öncesinde, Beyaz Saray ile basın dünyası arasındaki gerilime yeni bir boyut eklendi.

CNN'E ONAY VERMEDİ

Trump'ın Knoxville kentinde Tennessee Üniversitesi ile Texas Üniversitesi arasında oynanacak Amerikan futbolu maçını izlemek üzere yapacağı seyahatte, uçağa alınacak basın mensuplarında değişikliğe gidildi. Normal şartlarda dönüşümlü basın havuzu sistemi gereği Air Force One uçağında görev yapması planlanan CNN'in uçağa binişine onay verilmedi. Beyaz Saray tarafından yayımlanan programda, olağan havuz üyelerinden olmayan muhafazakar yayın organı Real America's Voice'un CNN'in yerine seyahate dahil edildiği görüldü.

AMBARGOYU DURDURMUŞTU

Bu gelişme, geçtiğimiz hafta CNN, MS NOW ve Politico'nun Beyaz Saray yerleşkesine girişlerinin yasaklanması ve kurumların yönetime karşı hukuki süreç başlatmasının hemen ardından yaşandı. ABD Bölge Yargıcı Timothy Kelly, 24 Eylül'de aldığı geçici bir kararla bu üç medya kuruluşuna yönelik ambargoyu durdurmuştu. Medya şirketlerinin avukatı Theodore Boutrous Jr., mahkeme kararının basın havuzundaki görevleri de koruma altına aldığını belirtse de, bu kararın Air Force One gibi özel erişim gerektiren alanları kapsayıp kapsamadığına dair belirsizlik sürüyor.

BASIN HAVUZU BİR SÜRELİĞİNE İŞLEVSİZ KALMIŞTI

Giriş yasaklarının ardından diğer televizyon kanallarının dışlanan kurumlarla dayanışma göstererek görev almayı reddetmesi üzerine Beyaz Saray televizyon basın havuzu bir süreliğine işlevsiz kalmıştı. Ancak bu kesinti uzun sürmedi ve medya havuzu dün itibarıyla yeniden mesaisine başladı. Nitekim CNN ekipleri, Başkan Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in Ulusal Arşivler'deki buluşmasını sorunsuz bir şekilde takip etti. CNN medya analisti Brian Stelter da kurumun Beyaz Saray'daki akreditasyonunun onaylandığını ve havuzdaki görevlerine devam ettiklerini sosyal medya üzerinden doğruladı.

Beyaz Saray'ın gazetecilere yönelik erişim engelleri, ülkede Anayasa'nın Birinci Değişikliği ve basın özgürlüğü etrafındaki tartışmaları sürekli olarak sıcak tutuyor. Başkanın dar alanlardaki programlarını sırayla takip edip elde ettikleri verileri diğer tüm ağlarla paylaşan basın havuzunun işleyişi, bu tür kısıtlamalarla yara alıyor. Benzer bir durum daha önce Associated Press (AP) muhabirlerinin Beyaz Saray ve başkanlık uçağına erişiminin engellenmesiyle de yaşanmış, AP'nin yönetime karşı açtığı dava temyiz sürecine kadar taşınmıştı.