ABD ile İran arasındaki gerilimli müzakere süreci devam ederken, görüşmelerin Pakistan aracılığıyla sürdürüldüğü bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump, süreçle ilgili yaptığı açıklamada, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bu hafta Pekin’de yapacağı görüşmeye odaklandığını belirterek İran konusunda kendisine ihtiyaç olmadığını ifade etti.

İran’ın nükleer silaha sahip olmasının mümkün olmadığını vurgulayan Trump, “Biz oyun oynamayız. Onlar nükleer silaha sahip olamayacaklar.” dedi.

Hürmüz Boğazı’nda uygulanan baskının etkili olduğunu savunan Trump, “Öyle ya da böyle her şey çok iyi sonuçlanacak. İranlı liderler doğru olanı yapacak ya da biz bu işi sonuna kadar götüreceğiz.” ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca Rusya-Ukrayna savaşına da değinerek, savaşın yakında sona ereceğini söyledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Donbas konusunda bir anlaşma yapıldığı iddialarını ise “Hayır” diyerek reddetti.