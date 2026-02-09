ABD Başkanı Trump, kendi döneminde ortaya konan politikaları eleştiren isimleri sosyal medyada aşağılamaya devam ediyor. Trump, İtalya’daki 2026 Kış Olimpiyatlarında ABD’yi temsil eden serbest stil kayakçı Hunter Hess’e sosyal medyada ateş püskürdü.

Trump, “ABD Olimpiyat kayakçısı Hunter Hess, gerçek bir kaybeden, mevcut Kış Olimpiyatları'nda ülkesini temsil etmediğini söylüyor” dedi. Trump, “Eğer durum böyleyse, takıma seçmelere katılmamalıydı ve takımda olması çok kötü. Böyle birini desteklemek çok zor. Amerika'yı yeniden büyük yapalım!” ifadelerini kullandı.

ABD’Lİ SPORCU NE SÖYLEDİ?

2026 Kış Olimpiyatları’nda ABD’yi temsil eden Hunter Hess oyunların açılış töreni öncesinde yaptığı açıklamada ‘Ahlaki değerleri işe örtüştüğü sürece’ ABD'nin bazı yönlerini temsil ettiğini hissettiğini söyledi. Hess ayrıca ülkede yapılan her şeyin ‘haranı olmadığını’ vurguladı.

Hess, açıklamasının devamında şunları söyledi:

"Bu biraz zor. Açıkçası pek hoşlanmadığım birçok şey oluyor ve bence birçok insan da aynı fikirde. Sadece bayrağı taşıyor olmam, ABD'de olup biten her şeyi temsil ettiğim anlamına gelmiyor.”

Öte yandan Trump’ı son günlerde eleştiren tek sporcu Hunter Hess değil. Buz patenci Amber Glenn ve serbest stil kayakçı Chris Lillis Trump’ın bazı politikalarına tepki gösterdi.