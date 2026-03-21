ABD Başkanı Donald Trump, İran ile süren gerilime ilişkin yaptığı açıklamalarda dikkat çeken mesajlar verdi. Trump, ateşkes ihtimaline kapıyı kapatarak geri adım atmayacaklarını ortaya koydu.

Basına konuşan Trump, İran ile herhangi bir ateşkes planlarının olmadığını açık şekilde dile getirdi. Savaşın gidişatına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Trump, sürecin nasıl ilerleyeceğine ABD’nin karar vereceğini ifade etti.

Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmelere de değinen Trump, boğazın bir noktada yeniden açılacağını savunarak, bu süreçte Çin’in devreye girmesinin faydalı olabileceğini söyledi.

Trump ayrıca, ABD’nin savaşı sona erdirme kararı alması halinde İsrail’in de buna hazır olacağını düşündüğünü belirtti.