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Kaynak: ANKA

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt ay sonunda görevinden ayrılacağını duyurdu.

Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Leavitt’in kararını anlayışla karşıladığını ve kendisine saygı duyduğunu belirtti.

Leavitt’in görevinden ayrıldıktan sonra kendisinin üst düzey dış danışmanlarından biri olacağını bildiren Trump, Cumhuriyetçi Parti içinde de etkili bir isim olarak çalışmalarını sürdüreceğini ifade etti.

Trump, Leavitt’in 2024 seçim kampanyası dahil uzun süredir kendisiyle birlikte çalıştığını belirterek, "Beyaz Saray tarihindeki en iyi basın sözcülerinden biri oldu" dedi.