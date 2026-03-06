ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları sonrası İran'ın da komşu ülkelerdeki ABD üslerini vurması, bölgede sıcak çatışma meydana getirdi.

Orta Doğu'daki gerginlik gün geçtikçe artarken, ABD Başkanı Donald Trump, “Kürtler İran’a saldırı düzenlemek isterse yapsınlar” sözlerini sarf etti.

Trump'ın açık çağrısı sonrası gözler bölgedeki Kürt gruplara çevrildi. Kuzey Irak'ta kampları bulunan ve İran rejimine karşı silahlı muhalefet yürüten Kürdistan Özgürlük Partisi (PAK) yetkilileri, Amerikan Associated Press (AP) haber ajansına açıklamalarda bulundu.

'KARA İŞGALİ BAŞLATILMASI DURUMUNDA OMUZ OMUZA SAVAŞIRIZ'

PAK yetkilileri, kendi başlarına İran'a karşı yakın zamanda tek taraflı bir sınır ötesi saldırı planlamadıklarını reddetti.

Fakat yetkililer, ABD önderliğinde İran topraklarına yönelik bir "kara işgali" (ground invasion) başlatılması durumunda güçlerinin koalisyon kuvvetleriyle birlikte omuz omuza savaşacağını açıkladı.

PAK yetkilileri, "Savaşa katılırız, ancak savaşçılarımız böyle bir Amerikan saldırısının öncü gücü (piyadesi/kalkanı) olarak hareket etmemelidir" ifadelerini kullandı.

PAK yetkilisi, sadece sınır ötesinden saldırı beklemediklerini, grubun bizzat İran şehirleri içinde de olası bir rejim karşıtı ayaklanmaya (isyan) anında katılabilecek gizli silahlı üyelerinin bulunduğunu öne sürdü.