ABD Başkanı Trump, savaşın merkezindeki Hürmüz Boğazı için “Trump Boğazı” ifadesini kullandı. Sözlerini “hata” olarak nitelese de “ben kazara bir şey yapmam” diyerek dikkat çekti.

ABD Başkanı Donald Trump, Miami’de yaptığı konuşmada İran’ın petrol sevkiyatına izin vermesi gerektiğini söyledi.

Trump konuşmasında, Hürmüz Boğazı’ndan bahsederken “Trump Boğazı” ifadesini kullandı.

“Şu anda müzakere ediyoruz ve bir şeyler başarabilirsek harika olur. Ama açmak zorundalar. Trump Boğazı’nı açmak zorundalar, yani Hürmüz’ü. Özür dilerim, çok kötü bir hata.” diyen Trump, sözlerini esprili bir şekilde düzeltti.

“BEN KAZARA BİR ŞEY YAPMAM”

Trump, kullandığı ifadeyi “hata” olarak tanımlasa da “ben kazara bir şey yapmam” diyerek sözlerinin bilinçli olup olmadığına dair tartışmaları da beraberinde getirdi.

ABD Başkanı’nın ikinci döneminde Washington’daki bazı binalara kendi adını vermesi de bu çıkışıyla yeniden gündeme geldi.

“HÜRMÜZ AÇILMAZSA VURURZ” DEMİŞTİ

ABD Başkanı Trump İran’ın Hürmüz Boğazı’nı gemi geçişlerine 48 saat içinde açmaması durumunda İran’ın enerji altyapısına saldıracaklarını duyurmuştu. Trump, verdiği sürenin sona ermesine kısa süre kala söz konusu saldırıları ertelediğini belirterek İran ile ‘yapıcı’ görüşmeler yaptıklarını iddia etmişti. Trump, sonrasında ise bu süreyi 6 Nisan’a kadar erteledi.

İran yönetimi ABD’nin teklifine karşılık olarak 15 maddelik yanıt verdi. Tahran yönetimi, saldırıların son bulmasını ve Hürmüz Boğazı’ndaki egemenlik haklarının tanınmasını istedi.

Ayrıca Devrim Muhafızları son açıklamasında Hürmüz Boğazı'nın tamamen kapatıldığını duyurdu.