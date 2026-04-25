ABD ve İran’ın kalıcı ateşkes için Pakistan’da görüşmeleri bekleniyordu. Ancak iki ülkenin görüşmeleri gerçekleştirmesi konusundaki belirsizlik devam ediyor. Son olarak İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi müzakere için Pakistan’ın başkenti İslamabad’a hareket etti.

Görüşmelerde ABD adına Trump’ın damadı Kushner ve Beyaz Saray’ın özel temsilcisi Witkoff yer alacaktı. Müzakerecilerin bugün Pakistan’a girmeleri bekleniyordu. Ancak ABD Başkanı Trump, yeni bir karar aldığını açıkladı. Trump, Fox News’a yaptığı açıklamada Kushner ve Witkoff’un Pakistan ziyaretinin iptal edildiğini söyledi.

Trump, ABD'nin İran'la olan çatışmada tüm kozları elinde bulundurduğu bir ortamda, ABD heyetinin Pakistan'a 18 saatlik uçuş yapmasının değmeyeceğini savundu.

Trump, İranlıların kendisini istediği zaman arayabileceklerini sözlerine ekledi.

ABD Başkanı Trump açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bir süre önce ekibime ayrılmaya hazırlandıklarını söyledim ve 'Hayır, oraya gitmek için 18 saatlik bir uçuş yapmayacaksınız. Tüm kozlar bizde. Bizi istedikleri zaman arayabilirler, ancak artık hiçbir şey hakkında konuşmak için 18 saatlik uçuşlar yapmayacaksınız' dedim."

ARAKÇİ PAKİSTAN’DAN AYRILDI

Öte yandan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi liderliğindeki İran heyeti Pakistanlı yetkililer ile bir dizi temaslarda bulundu. İran heyeti, Pakistanlı yetkililerle gerçekleştirilen temasların ardından, ABD ile doğrudan görüşmelere girmeden başkent İslamabad’dan ayrıldı.

Yerel kaynaklara göre İranlı heyet, ülkeden ayrılmadan önce Pakistanlı yetkililere, İran ile ABD ve İsrail arasındaki çatışmaların sona erdirilmesine yönelik resmi talepleri içeren bir liste sundu.

Arakçi, Pakistan’daki temasları kapsamında Pakisatn Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüşme gerçekleştirmişti. Pakistan Dışişleri Bakanı Ishaq Dar ve Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Asim Munir'in de katıldığı görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ve çeşitli alanlardaki iş birliği, bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alınmıştı.