Bu yıl yayınladığı kaliteli yapımlarla dikkat çeken Apple TV+, suç ve gizem türündeki yeni projesi Nocturne ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Atmosferi ve anlatım tarzıyla True Detective gibi kült suç dramalarına benzetilen dizi, 30 Ekim tarihinde platformdaki yerini alacak.

GÜÇLÜ OYUNCU KADROSU VE DERİN BİR HİKAYE

BAFTA ödüllü senarist Rowan Joffe tarafından kaleme alınan yapımın başrollerinde Liev Schreiber, Stephen Graham ve Zazie Beetz yer alırken; kadroda Bill Camp, Rory Culkin, Chrissy Metz ve Poorna Jagannathan gibi televizyon ve sinema dünyasından tanınmış isimler de bulunuyor.

Dizi, ordudan ayrıldıktan sonra cinayet dedektifi olan Jonah Lynn’in (Liev Schreiber) karanlık geçmişini ve zorlu mesleğini geride bırakma çabasını merkezine alıyor. Philadelphia sokaklarındaki yoğun suç temposundan yorularak daha sakin bir yaşam umuduyla küçük bir kasabaya taşınan Lynn, acımasız ve son derece zeki seri katil Jurek Walter'ın (Stephen Graham) hem kasabayı hem de kendi ailesini hedef almasıyla kendini yeni bir kabusun içinde buluyor. Katili durdurmak için amansız bir kedi fare oyununa girişen dedektif, manevi kızı olan genç FBI ajanını (Zazie Beetz) da bu tehlikeli ve karanlık operasyonun içine çekmek zorunda kalıyor.