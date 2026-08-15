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Kaynak: Haber Merkezi

TRT, AK Parti’nin 25. Yılı ile ilgili sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

X hesabından AK Parti’yi öven bir video paylaşan TRT, açıklama kısmına, “AK Parti, 25 yıllık siyasi yolculuğunda zorlu yollardan milletin desteğiyle geçti, Türkiye'ye ve demokrasiye yönelik meydan okumalara karşı cansiparane mücadele verdi” diyerek övgüler yağdırdı.

‘TRT HABER LOGOSUNU KALDIRIP YERİNE AK PARTİ LOGOSU KOYSANIZ…’

TRT'nin tanıtım metninde yer alan ifadeleri eleştiren YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, yayın organının kamu yayıncılığı ilkelerinden tamamen uzaklaştığını belirtti. Emir, konuya ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"Ekrandaki TRT Haber logosunu kaldırıp yerine AK Parti logosu koysanız, sunucunun okuduğu o metinde tek bir virgülü bile değiştirmeye gerek kalmaz. 25 yılın sonunda kurumların getirildiği nokta tam olarak budur."

‘PERVASIZ BİR PARTİNİN DEVLETİ VAR’

Söz konusu paylaşımı ve kullanılan dili "parti propagandası" olarak tanımlayan Emir, açıklamasını şu sözlerle sürdürdü:

"Karşımızda siyasetin bürokrasiyi ele geçirdiği bir parti devleti garabeti dahi yok; doğrudan doğruya devleti kendi şahsi mülkü, TRT'yi de kendi kurumsal iletişim ofisi zanneden pervasız bir partinin devleti var. 85 milyonun vergisiyle fonlanan sözde kamu yayıncısının 'cansiperane mücadele' gibi ucuz PR ifadeleriyle iktidar bültenine dönüşmesi, sadece haberciliğin değil, devlet ciddiyetinin de tasfiyesidir. Milletin cebinden, millete parti propagandası dayatmanın hukuki ve siyasi hesabını elbet vereceksiniz."