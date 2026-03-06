Her yıl Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak anılan 15 Temmuz akşamında özel bir sinema filmi yayınlayan TRT, bu kez aynı temayı bir dizi projesiyle anlatmayı planlıyor. “Asırlık Gece”, o gece yaşanan farklı insan hikâyelerini ekranlara taşıyacak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yapım süreci de hızla ilerliyor. Diziyi, TRT’nin Ramazan dizisi ile birlikte Mehmed Fetihler Sultanı gibi projelerin arkasındaki Miray Yapım hayata geçiriyor. Oyuncu seçmeleri devam eden projenin çekimlerinin nisan sonu veya mayıs başında başlaması planlanıyor.

Yönetmen koltuğunda Cihan Sağlam ve Ahmet Toklu oturacak. Toplam 15 bölümden oluşması planlanan dizinin çekimleri ise Ankara ve İstanbul’da gerçekleştirilecek.

“Asırlık Gece”de her bölümde farklı bir hikâye anlatılarak 15 Temmuz gecesine dair çeşitli insan deneyimleri ekrana taşınacak.