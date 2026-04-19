Daha önce Gönül Dağı ve Taşacak Bu Deniz dizilerini yayın akışından çıkaran TRT, şimdi de Teşkilat dizisi için benzer bir karar aldı. İzleyicilerin yakından takip ettiği yapım, son anda yayın planından kaldırıldı.

Saldırıların ardından alınan kararlar doğrultusunda, yerli dizilerin yeni bölümleri hafta boyunca ekrana gelmedi. Reklam gelirlerindeki gerileme de bu süreci hızlandıran önemli faktörlerden biri oldu. Bu gelişmeler, televizyon sektöründe domino etkisi yaratmaya devam ediyor.

19 Nisan tarihli TRT 1 yayın akışında Teşkilat dizisinin yer almaması dikkat çekti. Dizinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı ise henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak kulislerde, yeni bölümün 26 Nisan Pazar günü izleyiciyle buluşabileceği konuşuluyor.