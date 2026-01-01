TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, ABD merkezli X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "TRT olarak, 'Özgür Filistin' için sesimizi yükseltmeyi sürdürüyor; bu duruşumuzun yansıması olan kıymetli bir #tabii dizisini üyelerimizle buluşturuyoruz. Onurlu Filistin halkının özgürlük mücadelesini bir Türk doktorun gözünden anlatan #Sumud, yakında @tabiiresmi

'de." ifadelerini kullandı.





Yapımcılığını Cinapex'in üstlendiği "Sumud" dizisinin yönetmen koltuğunda Doğan Ümit Karaca oturuyor.





Dizinin oyuncuları arasında Şifanur Gül, Emre Kıvılcım, Burak Hakkı, Ayça Varlıer ve Cihan Şimşek yer alıyor.









