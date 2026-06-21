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Geçtiğimiz günlerde dizinin setine gelen ihbar üzerine Narkotik ekipleri tarafından operasyon düzenlenmiş, başrol oyuncusu Erdem Kaynarca gözaltına alınmıştı. İfadesinin alınmasının ve gerekli incelemelerin tamamlanmasının ardından serbest bırakılan oyuncunun, daha sonra yapımla olan sözleşmesi sonlandırıldı.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın aktardığı bilgilere göre, yaşanan gelişmeler nedeniyle çekimleri tamamlanan ve yüksek bütçeyle hazırlanan ilk üç bölüm kullanılamaz hale geldi. Bunun üzerine yapım ekibi başrol karakteri için yeni bir oyuncu arayışına başladı.

Son gelen bilgilere göre dizinin yeni başrolü Mustafa Mert Koç oldu. Oyuncu, hikâyenin farklı zaman dilimlerinde geçen kurgusunda "Galip" ve "Nezih" isimli iki karaktere aynı anda hayat verecek.

Yapımcılığını Özhan Eren’in üstlendiği dizi, Beşir Ayvazoğlu’nun aynı adlı romanından televizyona uyarlanıyor. Dizinin kadın başrolünde ise Neva ve Devran karakterlerini canlandıracak olan Hazal Filiz Küçükköse yer alıyor.