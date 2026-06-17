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“Ateş Denizi” dizisinin Beykoz Kundura Fabrikası’ndaki setine polis ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. TRT tabii için çekilen dizide başrol oynayan Erdem Kaynarca, yasaklı madde soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ekiplerin sete gelerek oyuncunun karavanına gittiği, burada hazırlık yapan Kaynarca’nın daha sonra araç araması eşliğinde işlem gördüğü öğrenildi. Yapılan aramada aracında herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı belirtildi.

Dizide “Nezih” karakterine hayat veren oyuncu, işlemlerin ardından emniyete götürüldü. Yaşanan gelişme nedeniyle çekimlere bir hafta ara verildi.