TRT'den yapılan açıklamaya göre kanal, kamu yayıncılığı sorumluluğunu ve "TRT Hem Bellektir Hem Gelecek" mottosunu rehber edinerek milli vizyonu, sosyal ve toplumsal değerleri ön planda tutan yapımlarla Türk belgeselciliğine öncülük ediyor. 2009'da yayın hayatına başlayan TRT Belgesel, izleyici desteğini arkasına alarak 2025'te 50 milyon izleyici etkileşimi elde etti.

MİLLİ TEKNOLOJİ VE KALKINMA HAMLESİNE IŞIK TUTUYOR



Kanal, "Türkiye'nin Dev Yapıları" ve "Oyunbozan" belgesel serileriyle milli teknoloji ile kalkınma hamlesini öne çıkarırken, "Ailem: Candan Yakın Kalpler" serisiyle koruyucu ailelik konusuna dikkat çekti.TRT'nin İsrail soykırımına karşı Filistin halkının sesi olma duruşunu "Gol Atan Cepheye: Filistin" belgeseliyle ekrana taşıyan kanal, Suriye iç savaşının 14 yıllık sürecini ise "Parola Vatan: Sıfır Terör" yapımıyla ele aldı.TRT Belgesel, 2025'te 125 bin 680 dakika engelli dostu yayın gerçekleştirdi; görme ve işitme engellilere yönelik programlar alt yazı ile işaret dili versiyonlarıyla sunuldu.

YENİ VE YERLİ BELGESEL SERİLERİ 2026'DA SEYİRCİYLE BULUŞACAK



Toplumsal seferberlik gerektiren bağımlılık sorununa odaklanan kanal, yılın ilk yarısında 13 bölümlük bir bağımlılık belgeselini izleyiciye sunacak."Günlük Hayat Bilimi", "Aile Sofrası", "Yeryüzünden İzler", "İyiliğin Çekim Gücü", "Macera Planı: 4x4'lük Yolculuklar", "Üretim Üsleri", "Evvel Zaman Tarifleri", "Hasat Vakti", "Mabedin Gölgesinde" gibi birçok yeni yerli belgesel serisi 2026'da ekranlarda yer alacak.

DİJİTAL PLATFORMLARDAKİ TAKİPÇİ SAYISI 9,2 MİLYONU GEÇTİ



TRT Belgesel, 2025'te dijital varlığını "İzleri Takip Et, Hikayeyi Paylaş" mottosuyla güçlendirdi.Tüm dijital platformlardaki toplam takipçi sayısını 9,2 milyonun üzerine çıkaran kanal, yıl boyunca 900 binden fazla yeni takipçi kazandı.T

ürkiye'de yayın yapan belgesel kanalları arasında en yüksek takipçi sayısına ulaşan TRT Belgesel, etkileşim ve görüntülenme oranlarında da liderliğini koruyor.