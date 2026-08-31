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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Roma’daki Kolezyum’da ziyarete açılan “Troia ve Roma: Antik Akdeniz’in Mitleri, Efsaneleri ve Hikâyeleri” sergisinin ulaştığı ziyaretçi sayısını açıkladı.

Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2 milyon 66 bin 178 kişinin sergiyi ziyaret ettiğini duyurdu.

“Troia’nın hikâyesi Roma’da milyonlarla buluşuyor” ifadelerini kullanan Ersoy, serginin Türkiye ile İtalya arasındaki kültürel iş birliğinin önemli örneklerinden biri olduğunu belirtti.

KOLEZYUM’DA 300’ÜN ÜZERİNDE ESER SERGİLENİYOR

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İtalya Kültür Bakanlığı arasındaki kültürel iş birliği kapsamında hazırlanan sergide 300’ün üzerinde eser ziyaretçilerle buluşuyor.

Bu eserlerin 221’i Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müzelerden getirildi. Sergide ayrıca İtalya ve Vatikan müzelerinden sağlanan eserler de yer alıyor.

Serginin açılışı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile İtalya Kültür Bakanı’nın katılımıyla 11 Haziran’da özel bir törenle gerçekleştirildi. Sergi ise 12 Haziran’da ziyaretçilere açıldı.

TROYA’DAN ROMA’YA UZANAN ORTAK TARİH ANLATILIYOR

Küratörlüğü Kolezyum Arkeoloji Parkı ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından üstlenilen sergide, Troya ile Roma arasındaki tarihî ve mitolojik bağlar ele alınıyor.

Sergide Troya Savaşı, dönemin Anadolu’sunun siyasi ortamı ve Homeros’un İlyada eserinde anlatılan hikâye ve mitler öne çıkıyor.

Ayrıca Troya Savaşı’nın ardından yeni bir yurt kurmak amacıyla Troya’dan ayrılarak İtalya’ya giden Aeneas’ın yolculuğu ile Roma’nın kurucularının Anadolu kökenlerine ilişkin anlatılar da ziyaretçilere aktarılıyor.

KÜLTÜREL DİPLOMASİYLE TÜRKİYE’NİN MİRASI TANITILIYOR

Sergi, Türkiye’nin tarihî ve arkeolojik mirasının uluslararası ölçekte tanıtılması amacıyla düzenlenen kültürel etkinliklerin önemli örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.

Bakan Ersoy, serginin Türkiye ile İtalya arasındaki kültürel bağları güçlendirdiğini belirterek, kültürel değerlerin uluslararası ölçekte tanıtılmaya devam edileceğini ifade etti.

18 Ekim 2026’ya kadar açık kalacak sergi, Troya’dan Roma’ya uzanan ortak tarihî hafızayı yüzlerce eser üzerinden ziyaretçilere aktarmayı sürdürecek.