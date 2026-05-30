Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bulunan Troya Tüneli'nde meydana gelen araç yangını paniğe neden oldu. Seyir halindeyken alev alan otomobil nedeniyle tünelde trafik geçici olarak durduruldu.

Olay, gece saatlerinde Çanakkale-İzmir kara yolu üzerindeki Troya Tüneli'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Küçükkuyu yönünden Ayvacık istikametine seyreden S.K. yönetimindeki 10 ACU 903 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.

TÜNEL TRAFİĞE KAPATILDI

Durumu fark eden sürücü aracı durdurarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Güvenlik amacıyla tüneldeki araç geçişleri geçici olarak durduruldu.

İtfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.

ARAÇTA BÜYÜK HASAR OLUŞTU

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, otomobilde ciddi maddi hasar meydana geldi. Tünel içerisinde oluşan yoğun dumanın tahliye edilmesinin ardından trafik akışı yeniden normale döndü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.