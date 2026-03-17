Sakarya İl Jandarma Komutanlığı, Sapanca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından 3 gün önce horoz dövüşü düzenlendiği tespit edilen adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda horoz dövüşü düzenlenen çadırda yapılan aramada 33 Hint horozu ve özel taşıma çantası ele geçirildi. Horozlar Doğa Korumu ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, çadırda bulunan 16 kişiye Kabahatler Kanunu kapsamında toplam 185 bin 664 TL idari para cezası uygulandı. Horoz dövüşünü organize eden kişi de gözaltına alındı. Diğer yandan çadırda tribün ve ring olduğu görüldü.