Sevgililer Günü’nde Papara Park’ta derbi heyecanı yaşanırken, tribünde anlamlı bir sürpriz gerçekleşti. Emre Şeras, taraftarların da desteğini alarak Eda Sevim’e evlenme teklif etti.

Çevredeki taraftarların alkışları ve tezahüratları eşliğinde gerçekleşen teklif, tribünde büyük coşku yarattı.

Eda Sevim’in 'Evet' yanıtı vermesiyle birlikte tribünde bulunan taraftarlar çifti alkışlarla tebrik etti. O anlar cep telefonlarıyla kaydedilirken, ortaya renkli ve duygusal görüntüler çıktı.

14 Şubat Sevgililer Günü’nde yaşanan sürpriz teklif, derbi gecesine damga vuran anlardan biri oldu.

