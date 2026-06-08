62 yaşındaki oyuncu Brad Pitt ile 33 yaşındaki mücevher tasarımcısı Ines de Ramon, Polonyalı sporcu Maja Chwalińska ile Rus raket Mirra Andreeva arasındaki mücadeleyi tribünden takip etti.
Tribünde aşk gösterisi: Paris’te Brad Pitt rüzgârı
Brad Pitt ve sevgilisi Ines de Ramon, Fransa Açık tenis turnuvasında objektiflere yansıyan romantik anlarıyla dikkat çekti. Ünlü çift, Paris’teki Roland-Garros Kompleksi’nde düzenlenen kadınlar tekler finalini birlikte izledi.Derleyen: Cemile Kurel
Haberi Paylaş
1 5
Maç sırasında özellikle gergin anlarda Pitt’in sevgilisine sarılması ve yakın davranışları kameralar tarafından görüntülendi.
2 5
Çiftin bu kadar samimi şekilde ilk kez kamuoyuna yansıdığı ifade ediliyor.
3 5
4 5
Karşılaşmanın ardından Paris’in keyfini çıkarmaya devam eden ikili, günü romantik bir akşam yemeğiyle tamamladı.
5 5
Kaynak: Haber Merkezi