Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Aktüel Tribünde aşk gösterisi: Paris’te Brad Pitt rüzgârı

Tribünde aşk gösterisi: Paris’te Brad Pitt rüzgârı

Brad Pitt ve sevgilisi Ines de Ramon, Fransa Açık tenis turnuvasında objektiflere yansıyan romantik anlarıyla dikkat çekti. Ünlü çift, Paris’teki Roland-Garros Kompleksi’nde düzenlenen kadınlar tekler finalini birlikte izledi.

Cemile Kurel Derleyen: Cemile Kurel
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Tribünde aşk gösterisi: Paris’te Brad Pitt rüzgârı - Resim: 1

62 yaşındaki oyuncu Brad Pitt ile 33 yaşındaki mücevher tasarımcısı Ines de Ramon, Polonyalı sporcu Maja Chwalińska ile Rus raket Mirra Andreeva arasındaki mücadeleyi tribünden takip etti.

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Tribünde aşk gösterisi: Paris’te Brad Pitt rüzgârı - Resim: 2

Maç sırasında özellikle gergin anlarda Pitt’in sevgilisine sarılması ve yakın davranışları kameralar tarafından görüntülendi.

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Tribünde aşk gösterisi: Paris’te Brad Pitt rüzgârı - Resim: 3

Çiftin bu kadar samimi şekilde ilk kez kamuoyuna yansıdığı ifade ediliyor.

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Tribünde aşk gösterisi: Paris’te Brad Pitt rüzgârı - Resim: 4
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Tribünde aşk gösterisi: Paris’te Brad Pitt rüzgârı - Resim: 5

Karşılaşmanın ardından Paris’in keyfini çıkarmaya devam eden ikili, günü romantik bir akşam yemeğiyle tamamladı.

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Kaynak: Haber Merkezi
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