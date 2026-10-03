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Kaynak: DHA

Trendyol TEKNOFEST Güneydoğu 2026'da ziyaretçilerle buluştu

Trendyol, paydaşları arasında yer aldığı Türkiye’nin en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST Güneydoğu 2026’da teknoloji meraklılarıyla bir araya geldi. Festivalde, Trendyol interaktif stant aktiviteleriyle ziyaretçilere e-ticaret ve teknolojiyi keşfetme fırsatı sundu. Platform, bu yıl T3 Vakfı iş birliğiyle gerçekleştirdiği E-Ticaret Yarışması ile genç yeteneklerin yapay zeka ve veri bilimi alanlarında yenilikçi çözümler geliştirmesine de destek oldu.

Trendyol, bu yıl Şanlıurfa’da düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu 2026’da yerini aldı. Festivalin paydaşları arasında yer alan Trendyol, 200 metrekarelik standında ziyaretçileri e-ticaret, teknoloji ve sporu bir araya getiren interaktif deneyimlerle buluşturdu. Trendyol standındaki satıcı paneli deneyimi, ziyaretçilere bir e-ticaret işletmesinin nasıl yönetildiğini keşfetme fırsatı sundu. ‘Satıcı Paneliyle İşinin Kontrolü Sende!’ mesajıyla tanıtılan aktivite, panelin satıcıların işlerini tek merkezden takip etmelerine ve yönetmelerine sağladığı katkıyı öne çıkardı.

Standı ziyaret edenler, Trendyol'un sponsorluğunu üstlendiği Avrupa ve Dünya Şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Milli Takımı’mızdan ilhamla kurgulanan deneyimde VR teknolojisini ve voleybolu birarada deneyimledi. Ayrıca, stantta yer alan Dijital Usta aktivitesinde tüm katılımcılara dijital becerilerini test etme olanağı sağlandı.

E-TİCARET YARIŞMASI DÜZENLENDİ

Trendyol ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) iş birliğiyle TEKNOFEST Güneydoğu 2026 kapsamında gerçekleştirilen E-Ticaret Yarışması ise, genç yetenekleri gerçek bir e-ticaret problemine çözüm üretmek üzere bir araya getirdi. Yarışmacılar, kullanıcıların arama niyetleri ile ürünler arasındaki ilişkiyi daha doğru anlamlandırarak e-ticaret arama deneyimini geliştirecek yapay zekâ ve veri bilimi modelleri üzerinde çalıştı.

Bu yıl 544 takım ve 1.700 yarışmacının başvurduğu yarışmanın ön eleme aşaması, Kaggle platformu üzerinden 21 gün boyunca gerçekleştirildi. Katılımcılar, geliştirdikleri modelleri test etmek için toplam 11.400 farklı tahmin üretti. Ön elemeyi geçen 10 takım ve 32 yarışmacı, final aşamasında projelerini ve canlı demolarını jüriye sundu.

BİRİNCİ 100 BİN TL ÖDÜL KAZANDI

Yarışmada birinci olan ArmaTerimi takımı 150 bin TL, ikinci olan Abdül Basitadam takımı 120 bin TL, üçüncü olan Dream Team ise 100 bin TL ödül kazandı.

Trendyol, TEKNOFEST paydaşlığı ve E-Ticaret Yarışması ile gençlerin teknoloji, yapay zeka ve veri bilimi alanlarındaki yetkinliklerini geliştirmelerine katkı sunmayı ve yenilikçi fikirlerini gerçek iş problemleri üzerinde uygulamalarını desteklemeyi sürdürüyor.