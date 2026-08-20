Haftanın açılışında Erzurumspor FK, Galatasaray’ı kendi sahasında ağırlayacak. Erzurum Kazım Karabekir Stadı’nda oynanacak mücadelede ilk düdük saat 21.30’da çalacak.
Türkiye Futbol Federasyonunun duyurduğu programa göre Süper Lig’de ikinci haftanın karşılaşmaları yarın başlayacak.
Yarın:
21.30 Erzurumspor FK-Galatasaray (Erzurum Kazım Karabekir)
22 Ağustos Cumartesi:
19.00 Çaykur Rizespor-Samsunspor (Çaykur Didi)
19.00 Arca Çorum FK-Kasımpaşa (Çorum Şehir)
21.30 Fenerbahçe-TÜMOSAN Konyaspor (Chobani)
23 Ağustos Pazar:
19.00 Eyüpspor-Gaziantep FK (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
19.00 Trabzonspor-İstanbul Başakşehir (Papara Park)
21.30 Göztepe-Gençlerbirliği (Isonem Park Gürsel Aksel)
21.30 Corendon Alanyaspor-Beşiktaş (Alanya Oba)
24 Ağustos Pazartesi:
21.30 Kocaelispor-Amed Sportif Faaliyetler (Kocaeli)