Haftanın açılışında Erzurumspor FK, Galatasaray’ı kendi sahasında ağırlayacak. Erzurum Kazım Karabekir Stadı’nda oynanacak mücadelede ilk düdük saat 21.30’da çalacak.

Trendyol Süper Lig’de yeni hafta başlıyor: İlk maç Erzurum’da - Resim : 1

Türkiye Futbol Federasyonunun duyurduğu programa göre Süper Lig’de ikinci haftanın karşılaşmaları yarın başlayacak.

Yarın:

21.30 Erzurumspor FK-Galatasaray (Erzurum Kazım Karabekir)

22 Ağustos Cumartesi:

19.00 Çaykur Rizespor-Samsunspor (Çaykur Didi)

19.00 Arca Çorum FK-Kasımpaşa (Çorum Şehir)

21.30 Fenerbahçe-TÜMOSAN Konyaspor (Chobani)

Trendyol Süper Lig’de yeni hafta başlıyor: İlk maç Erzurum’da - Resim : 2

23 Ağustos Pazar:

19.00 Eyüpspor-Gaziantep FK (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.00 Trabzonspor-İstanbul Başakşehir (Papara Park)

21.30 Göztepe-Gençlerbirliği (Isonem Park Gürsel Aksel)

21.30 Corendon Alanyaspor-Beşiktaş (Alanya Oba)

Trendyol 1. Lig’de 3. hafta heyecanıTrendyol 1. Lig’de 3. hafta heyecanıSpor

24 Ağustos Pazartesi:

21.30 Kocaelispor-Amed Sportif Faaliyetler (Kocaeli)