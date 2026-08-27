Süper Lig'de 3. haftada oynanacak mücadelelerde görev alacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden duyuruldu. TFF’den yapılan açıklamaya göre haftanın maçları ve görev alacak hakemler şöyle:
YARIN
21.30 Gençlerbirliği – Erzurumspor FK: Ümit Öztürk
29 AĞUSTOS CUMARTESİ
19.00 Tümosan Konyaspor – Kocaelispor: Gürcan Hasova
21.30 Galatasaray – Göztepe: Mehmet Türkmen
21.30 Gaziantep FK – Çaykur Rizespor: Batuhan Kolak
30 AĞUSTOS PAZAR
19.00 Eyüpspor – Corendon Alanyaspor: Cihan Aydın
21.30 İstanbul Başakşehir FK – Kasımpaşa: Halil Umut Meler
21.30 Samsunspor – Fenerbahçe: Yasin Kol
31 AĞUSTOS PAZARTESİ
21.30 Amed Sportif Faaliyetler – Trabzonspor: Atilla Karaoğlan
21.30 Beşiktaş – Arca Çorum FK: Çağdaş Altay