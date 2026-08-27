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Kaynak: DHA

Süper Lig'de 3. haftada oynanacak mücadelelerde görev alacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden duyuruldu. TFF’den yapılan açıklamaya göre haftanın maçları ve görev alacak hakemler şöyle:



YARIN

21.30 Gençlerbirliği – Erzurumspor FK: Ümit Öztürk

29 AĞUSTOS CUMARTESİ

19.00 Tümosan Konyaspor – Kocaelispor: Gürcan Hasova

21.30 Galatasaray – Göztepe: Mehmet Türkmen

21.30 Gaziantep FK – Çaykur Rizespor: Batuhan Kolak

30 AĞUSTOS PAZAR

19.00 Eyüpspor – Corendon Alanyaspor: Cihan Aydın

21.30 İstanbul Başakşehir FK – Kasımpaşa: Halil Umut Meler

21.30 Samsunspor – Fenerbahçe: Yasin Kol

31 AĞUSTOS PAZARTESİ

21.30 Amed Sportif Faaliyetler – Trabzonspor: Atilla Karaoğlan

21.30 Beşiktaş – Arca Çorum FK: Çağdaş Altay