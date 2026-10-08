Trendyol 1. Lig'de 9. hafta heyecanı yarın oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Yeni haftanın ilk gününde dört müsabaka futbolseverlerin karşısına çıkacak.
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından duyurulan fikstüre göre Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:
YARIN:
17.00 Ekenler Beton Sivasspor-Orfa Yapı Pendikspor (4 Eylül)
17.00 Bodrum FK-Keçtaş Ankara Keçiörengücü (Bodrum İlçe)
20.00 Eminevim Ümraniyespor-SMS Grup Sarıyer (Ümraniye Belediyesi Şehir)
20.00 Artı Değer Vanspor FK-Bandırmaspor (Spor Toto Akhisar)
10 EKİM CUMARTESİ:
13.30 Boluspor-Antalyaspor (Bolu Atatürk)
16.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Batman Petrolspor (Aktepe)
19.00 Metro Holding Kayserispor-Manisa FK (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
19.00 İstanbulspor-Turka Esenler Erokspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
11 EKİM PAZAR:
16.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Muğlaspor (Yusuf Ziya Öniş)
19.00 Bursaspor-Mardin 1969 Spor (Yüzüncü Yıl Atatürk)