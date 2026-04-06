Trendyol 1. Lig'de 34. haftanın perdesi, yarın oynanacak 4 maçla aralanacak.

Haftanın açılış karşılaşmalarında Bandırmaspor, Sarıyer'i konuk edecek; Atakaş Hatayspor ise Adana Demirspor'u ağırlayacak. Her iki mücadele de saat 14.30'da başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde 34. haftanın programı şöyle:

Yarın:

14.30 Bandırmaspor-SMS Grup Sarıyer (Bandırma 17 Eylül)

14.30 Atakaş Hatayspor-Adana Demirspor (Sarıseki Fuat Tosyalı)

17.00 Manisa FK-Atko Grup Pendikspor (Manisa 19 Mayıs)

20.00 Arca Çorum FK-Sipay Bodrum FK (Çorum Şehir)

8 Nisan Çarşamba:

14.30 Serikspor-İmaj Altyapı Vanspor FK (Serik İsmail Oğan)

17.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Iğdır Şehir)

20.00 Eminevim Ümraniyespor-Sakaryaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

9 Nisan Perşembe:

17.00 Boluspor-Özbelsan Sivasspor (Bolu Atatürk)

20.00 İstanbulspor-Erzurumspor FK (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

20.00 Esenler Erokspor-Amed Sportif Faaliyetler (Esenler Erokspor)