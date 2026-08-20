Haftanın ilk mücadelesinde Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Bursaspor’u İstanbul’da ağırlayacak. Yusuf Ziya Öniş Stadı’nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 21.30’da başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonunun paylaştığı fikstüre göre 1. Lig’de üçüncü haftanın programı yarın oynanacak mücadeleyle start alacak.
Yarın:
21.30 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Bursaspor (Yusuf Ziya Öniş)
22 Ağustos Cumartesi:
19.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Metro Holding Kayserispor (Aktepe)
19.00 Eminevim Ümraniyespor-Turka Esenler Erokspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
21.30 Bodrum FK-Muğlaspor (Bodrum İlçe)
21.30 Antalyaspor-Orfa Yapı Pendikspor (Antalya)
23 Ağustos Pazar:
17.00 Bandırmaspor-Keçtaş Ankara Keçiörengücü (Bandırma 17 Eylül)
19.00 Boluspor-Mardin 1969 Spor (Bolu Atatürk)
21.30 Vanspor FK-İstanbulspor (Spor Toto Akhisar)
21.30 SMS Grup Sarıyer-Batman Petrolspor (Yusuf Ziya Öniş)
24 Ağustos Pazartesi:
21.30 Ekenler Beton Sivasspor-Manisa FK (4 Eylül)