Trendler geçer uyum kalır: Teninize yakışan saç rengini bulun

BUĞDAY TEN İÇİN SAÇ RENGİ AVANTAJI

Buğday ten, saç rengi konusunda en esnek ten tiplerinden biri. Ne çok açık ne de çok koyu olduğu için doğru tonlarla son derece doğal ama etkileyici sonuçlar elde edilebilir.

Buğday tende en iyi sonucu veren renkler, cildin altın yansımalarını destekleyen tonlardır. Aşırı küllü ve gri alt tonlar cildi donuk gösterebilirken; sıcak, derinlikli ve boyutlu renkler yüzü anında aydınlatır.