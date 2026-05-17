Aydın’ın Germencik ilçesinde meydana gelen tren kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Yedi Eylül Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki Turanlar Kavşağı yakınlarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Denizli-İzmir seferini yapan yolcu treni, henüz bilinmeyen bir nedenle rayların üzerinde bulunan kişiye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle şahıs trenin altında kaldı. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KİMLİK TESPİTİ İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede şahsın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, yaşamını yitiren kişinin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlattı.

Olay nedeniyle tren seferlerinde kısa süreli aksama yaşanırken, incelemelerin ardından ulaşım yeniden normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.