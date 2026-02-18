Kadın cinayetleri engellenemiyor. Olay, İstasyon Mahallesi’nde bulunan TCDD’ye ait tren istasyonunda yaşandı. E.D. henüz bilinmeyen bir nedenle Aylin Polat Dağ’a tabancayla ateş etti.

Ağır yaralanan Aylin Polat Dağ, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Öte yandan vatandaşlar kadına şiddet ve kadın cinayeti olaylarında şüpheli ve faillere emsal teşkil edecek 'caydırıcı' cezalar verilmesi için yetkililere seslenmeye devam ediyor.