Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında önemli bir operasyona imza attı. Ekipler, iftira, yaralama ve hakaret gibi suçlardan aranan ve hakkında kesinleşmiş 16 yıl hapis cezası bulunan Murat A.’nın (42), İzmir-Uşak seferini yapan yolcu treninde olduğunu tespit etti.

Harekete geçen ekipler, şüpheliyi Salihli Tren İstasyonu’nda yolculuk yaptığı koltukta kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan firari hükümlü, daha sonra Salihli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.