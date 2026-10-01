Bilecik’in Osmaneli ilçesinde yürütülen Yüksek Hızlı Tren (YHT) tünel çalışmaları sırasında tarihi küp gün yüzüne çıktı.
Tren çalışmalarında ortaya çıktı: İşte 1800 yıllık ‘buzdolabı’
Bilecik’in Osmaneli ilçesinde YHT tünel çalışmaları sırasında ortaya çıkarılan yaklaşık 1.800 yıllık küp, Aya Yorgi Kilisesi’nin bahçesinde sergileniyor. Osmaneli Belediyesi çalışanı İlayda Özkök, küplerin Bizans döneminde gıda muhafazasında kullanıldığını belirtti.Kaynak: İHA
Küp, ilçedeki Aya Yorgi Kilisesi’nin bahçesinde ziyaretçilerin ilgisine sunuluyor.
İznik yolu üzerindeki çalışma alanında bulunan küpün yaklaşık 1,5 metre yüksekliğinde ve ağız bölümünün 1 metre çapında olduğu belirtildi.
Büyük boyutlarıyla dikkat çeken tarihi eser, Osmaneli Belediyesi tarafından diğer tarihi eserlerle birlikte sergileniyor.
Küp hakkında bilgi veren Osmaneli Belediyesi çalışanı İlayda Özkök, eserin ilçenin kazandığı yeni tarihi miraslardan biri olduğunu ifade etti.
Özkök, YHT hattındaki çalışmalar sırasında bulunan küpün daha sonra Aya Yorgi Kilisesi’nin bahçesine getirildiğini söyledi.
Küpün yaşının belirlenmesi amacıyla yapılan karbon araştırmalarına da değindi.
Özkök, eserin yaklaşık 1.800 yıllık olduğunun tespit edildiğini aktardı.
Özkök, araştırmalar sırasında küpün içerisinde gıda örneklerine de rastlandığını belirtti.
Özkök, yörede yaşayan insanların söz konusu küpleri gıdaları muhafaza etmek amacıyla kullandığını ve Bizans İmparatorluğu döneminde bu kapların buzdolabı işlevi gördüğünü söyledi.
Tarihi buluntuların Osmaneli’nin geçmişine ilişkin önemli bilgiler sunduğunu ifade etti.
Özkök, ilçenin yalnızca bir geçiş noktası olmadığını, geçmişte ileri düzeyde bir yerleşim alanı olduğunu küpler sayesinde gördüklerini belirtti.