Travis Scott ilk defa Türkiye'deki hayranlarıyla buluşuyor. Dünyaca ünlü yıldız şovunu İstanbul'da 31 Mayıs gecesi sahneleyecek. Müziğin meşhur ismini izlemenin bedeli de belli oldu. Bilet fiyatları resmen dudak uçuklattı. Toplamda 2 bin 500 kişinin izleyeceği konserin fiyatları 'pes' dedirtti.
Travis Scott konserine gitmek dudak uçuklatacak: Milyonluk biletler
İlk defa Türkiye'ye gelecek Travis Scott'u izlemenin bedeli belli duyanların dudağını uçuklattı. 2 bin 500 kişilik gecenin normal biletleri 25 ila 60 bin TL arasında değişiklik gösterirken loca ücretlerinin ise 3 ila 8 milyon TL arasında olduğu kaydedildi.
Dünyaca ünlü R&B ve hip hop yıldızı Travis Scott, Türkiye'ye geliyor. Scott, 31 Mayıs'ta TemaCC'nin organizasyonuyla İstanbul'da Rixos Tersane Grand Factory'de Dj kabinin başına geçecek.
İLK KEZ TÜRKİYE'DE
PatronlarDünyası'nın haberine göre, kariyerinde ilk kez Türk müzikseverlerle buluşacak olan Travis Scott, bu etkinlikte sadece bir performans sergilemekle kalmayacak; gecenin bizzat ev sahipliğini de üstlenecek.
MİLYONLUK BİLETLER
2 bin 500 kişinin katılacağı 'Hosted By Travis Scott One Night Only in the Club' adlı şovun bilet fiyatları belli oldu. Normal biletler 25 bin TL'den başlayıp 60 bin TL'ye kadar çıkarken loca fiyatları bir ev ve araba değerinde satıldı.
Travis Scott'un loca fiyatları 60 bin euro (3 milyon 180 bin)'dan 150 bin euro'ya (8 milyon lira) kadar çıkıyor. 35 yaşındaki yıldız ismin cep yakan fiyatlı loca biletlerinin tükendiği öğrenildi. Gece saat 01.00'e kadar sürecek olan programda katılımcılara R&B ve EDM müzikleri sunulacak.
Bu özel gece, Travis Scott'ın dünya genelindeki devasa konserleri arasında hayranlarıyla en doğrudan temas kurduğu sayılı şovlardan biri olarak öne çıkıyor.