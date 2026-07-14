Transfermarkt verilerine göre Süper Lig’in en değerli 10 kulübü açıklandı

10. Konyaspor – 27.48 milyon €
Listenin 10. sırasında Konyaspor yer aldı. Yeşil-beyazlı ekip, mütevazı kadro değeriyle ilk 10’da kendine yer buldu.
10. Konyaspor – 27.48 milyon €
Listenin 10. sırasında Konyaspor yer aldı. Yeşil-beyazlı ekip, mütevazı kadro değeriyle ilk 10’da kendine yer buldu.
9. Alanyaspor – 33.23 milyon €
Alanyaspor, 33.23 milyon euro ile 9. sırada yer aldı.
8. Çaykur Rizespor – 42.25 milyon €
Karadeniz temsilcisi Rizespor, 42.25 milyon euro ile listenin 8. basamağında.
7. Samsunspor – 56.75 milyon €
Samsunspor, yükselen kadro değeriyle 56.75 milyon euroya ulaştı ve 7. sıraya yerleşti.
6. Göztepe – 66.75 milyon €
İzmir temsilcisi Göztepe, 66.75 milyon euro ile dikkat çeken kulüplerden biri oldu.
5. Başakşehir – 77.33 milyon €
Başakşehir, 77.33 milyon euro piyasa değeriyle ilk 5’e girmeyi başardı.
4. Trabzonspor – 149.00 milyon €
Trabzonspor, 149 milyon euro ile ilk üçü zorlayan takım olarak öne çıktı
3. Beşiktaş – 204.30 milyon €
Beşiktaş, 204.30 milyon euro ile üçüncü sırada yer aldı.
2. Fenerbahçe – 278.45 milyon €
Fenerbahçe, 278.45 milyon euro ile zirve takibini sürdürüyor.
1. Galatasaray – 299.50 milyon €
Listenin zirvesinde 299.50 milyon euro ile Galatasaray yer aldı.
Süper Lig’de ekonomik güç dengesi bu listeyle bir kez daha ortaya çıkarken, zirvedeki rekabetin yeni sezonda daha da kızışması bekleniyor.