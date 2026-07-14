Transfermarkt verilerine göre Süper Lig’in en değerli 10 kulübü açıklandı

1. Galatasaray – 299.50 milyon €

Listenin zirvesinde 299.50 milyon euro ile Galatasaray yer aldı.

Süper Lig’de ekonomik güç dengesi bu listeyle bir kez daha ortaya çıkarken, zirvedeki rekabetin yeni sezonda daha da kızışması bekleniyor.