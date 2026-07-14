Yeniçağ Gazetesi
14 Temmuz 2026 Salı
İstanbul 24°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Spor Transfermarkt verilerine göre Süper Lig’in en değerli 10 kulübü açıklandı

Transfermarkt verilerine göre Süper Lig’in en değerli 10 kulübü açıklandı

Transfermarkt verilerine göre Süper Lig kulüplerinin güncel piyasa değerleri belli oldu. Liste alt sıralardan zirveye doğru dikkat çekiyor.

Kaynak: Diğer
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Transfermarkt verilerine göre Süper Lig’in en değerli 10 kulübü açıklandı - Resim: 1

10. Konyaspor – 27.48 milyon €

Listenin 10. sırasında Konyaspor yer aldı. Yeşil-beyazlı ekip, mütevazı kadro değeriyle ilk 10’da kendine yer buldu.

1 10
Transfermarkt verilerine göre Süper Lig’in en değerli 10 kulübü açıklandı - Resim: 2

9. Alanyaspor – 33.23 milyon €

Alanyaspor, 33.23 milyon euro ile 9. sırada yer aldı.

2 10
Transfermarkt verilerine göre Süper Lig’in en değerli 10 kulübü açıklandı - Resim: 3

8. Çaykur Rizespor – 42.25 milyon €

Karadeniz temsilcisi Rizespor, 42.25 milyon euro ile listenin 8. basamağında.

3 10
Transfermarkt verilerine göre Süper Lig’in en değerli 10 kulübü açıklandı - Resim: 4

7. Samsunspor – 56.75 milyon €

Samsunspor, yükselen kadro değeriyle 56.75 milyon euroya ulaştı ve 7. sıraya yerleşti.

4 10
Transfermarkt verilerine göre Süper Lig’in en değerli 10 kulübü açıklandı - Resim: 5

6. Göztepe – 66.75 milyon €

İzmir temsilcisi Göztepe, 66.75 milyon euro ile dikkat çeken kulüplerden biri oldu.

5 10
Transfermarkt verilerine göre Süper Lig’in en değerli 10 kulübü açıklandı - Resim: 6

5. Başakşehir – 77.33 milyon €

Başakşehir, 77.33 milyon euro piyasa değeriyle ilk 5’e girmeyi başardı.

6 10
Transfermarkt verilerine göre Süper Lig’in en değerli 10 kulübü açıklandı - Resim: 7

4. Trabzonspor – 149.00 milyon €

Trabzonspor, 149 milyon euro ile ilk üçü zorlayan takım olarak öne çıktı

7 10
Transfermarkt verilerine göre Süper Lig’in en değerli 10 kulübü açıklandı - Resim: 8

3. Beşiktaş – 204.30 milyon €

Beşiktaş, 204.30 milyon euro ile üçüncü sırada yer aldı.

8 10
Transfermarkt verilerine göre Süper Lig’in en değerli 10 kulübü açıklandı - Resim: 9

2. Fenerbahçe – 278.45 milyon €

Fenerbahçe, 278.45 milyon euro ile zirve takibini sürdürüyor.

9 10
Transfermarkt verilerine göre Süper Lig’in en değerli 10 kulübü açıklandı - Resim: 10

1. Galatasaray – 299.50 milyon €

Listenin zirvesinde 299.50 milyon euro ile Galatasaray yer aldı.

Süper Lig’de ekonomik güç dengesi bu listeyle bir kez daha ortaya çıkarken, zirvedeki rekabetin yeni sezonda daha da kızışması bekleniyor.

10 10
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro