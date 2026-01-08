Süper Lig’in ilk devresini lider kapatan ve Süper Kupa’da da finale kalan Galatasaray, Beşiktaş’ın kadrosuna katmak istediği Kobbie Mainoo ile anlaşmak üzere.

Manchester United’ın 20 yaşındaki genç yeteneği kiralamak için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, oyuncu tarafıyla sözü kesti.

MANCHESTER UNİTED KARMAŞASI

Ruben Amorim’i takımdan kovan Manchester United’da yeni hocanın gelmesi bekleniyor. İngiliz ekibi, yeni teknik direktör gelmeden oyuncuyla alakalı kararını vermek istemiyor. Kararı yeni teknik direktöre bırakacaklar.

KİRALIK TRANSFER

Manchester United’a gelecek teknik direktörün onay vermesi durumunda, transfer kiralık olarak gerçekleşecek.

OKAN BURUK’UN İSTEĞİ

Okan Buruk’un çok istediği genç isim, Manchester United formasıyla bu sezon 12 maça çıktı.