Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Mauro Icardi için transfer iddiaları gündemde. Galatasaray, maaş indirimi ile yıldız golcüyü takımda tutmaya çalışırken gelen bonservis tekliflerini de değerlendiriyor. Brezilya’nın önemli takımlarından Atletico Mineiro’nun Icardi’nin durumunu yokladığı ve Arjantinli golcünün transfer şartlarını öğrenmek için ilk temasını kurduğu bildirildi.

GALATASARAY’IN BONSERVİS VE SÖZLEŞME TEKLİFİ

Sarı-kırmızılıların, Icardi için 9.5 milyon euro bonservis talep ettiği belirtiliyor. Öte yandan Galatasaray, deneyimli santrfora mevcut 10 milyon euroluk ücretinin yarıya düşürülmesi şartıyla 2 yıllık yeni sözleşme teklif etmeyi planlıyor. Yönetimin önümüzdeki günlerde resmi görüşmelere başlaması bekleniyor.

ICARDİ’NİN GALATASARAY’DAKİ PERFORMANSI

Mauro Icardi, Galatasaray formasıyla 110 maça çıkarken 70 gol ve 22 asistlik katkı sağladı.