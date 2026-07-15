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Transfer çalışmalarını sürdüren Kayserispor, orta saha hattını Mamadi Camara ile güçlendirdi.

Sarı-kırmızılı ekip, geride kalan sezon İngiltere temsilcisi Reading'de forma giyen 22 yaşındaki Gine-Bissaulu futbolcu ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.

İMZA İÇİN TRANSFER YASAĞI BEKLENİYOR

Kayseri'ye gelen Mamadi Camara'nın transferi konusunda taraflar anlaşma sağlarken, resmi işlemler transfer yasağının kaldırılmasının ardından tamamlanacak.

Kulüp, yasağın kalkmasının ardından genç orta saha oyuncusunun sözleşmesini Türkiye Futbol Federasyonu'na tescil ettirerek lisans işlemlerini tamamlayacak.

MAMADİ CAMARA KİMDİR?

22 yaşındaki Mamadi Camara, orta sahada görev yapıyor. Son olarak İngiltere'nin Reading takımında forma giyen Gine-Bissaulu futbolcu, dinamizmi, mücadeleci yapısı ve top kazanma becerisiyle ön plana çıkıyor.