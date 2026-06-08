Real Madrid'de yeniden başkanlık koltuğuna oturan Florentino Perez, transfer piyasasını altüst edecek hamleler için düğmeye bastı. Takımın teknik direktörlük görevine bir kez daha Jose Mourinho'yu getiren Perez; Liverpool ile yollarını ayıran Ibrahima Konate ve Inter forması giyen Denzel Dumfries ile anlaşma sağladı. Deneyimli başkanın asıl büyük hedefinin ise Bayern Münih'in Fransız yıldızı Michael Olise olduğu ortaya çıktı.

KULÜP TARİHİNİN BONSERVİS REKORU HEDEFLENİYOR

Florentino Perez'in geçtiğimiz günlerde yaptığı, "150 milyon euroya bir oyuncuyu daha kadromuza katacağız. Bu isim Premier Lig'den değil ve bir orta saha oyuncusu" açıklaması transfer gündemine bomba gibi düşmüştü. İspanyol basınından AS'ın haberine göre, Perez'in işaret ettiği bu gizemli ismin Michael Olise olduğu netleşti. Real Madrid yönetiminin, Fransız yıldız için Bayern Münih'e 150 milyon euro değerinde resmi bir teklif sunmaya hazırlandığı ve bu hamleyle kulüp tarihinin bonservis rekorunu kırmayı amaçladığı belirtildi.

BAYERN MÜNİH KAPILARI KAPATTI: "200 MİLYON EURO BİLE AZ"

Real Madrid'in bu devasa planına karşın, Alman ekibi Bayern Münih'ten çok sert bir yanıt geldi. Bavyera temsilcisi, Michael Olise için kulübe ulaşacak 200 milyon euronun altındaki hiçbir teklifin değerlendirmeye dahi alınmayacağını kesin bir dille duyurdu. Alman devinin bu katı tutumuna rağmen, Florentino Perez'in geri adım atmaya niyeti olmadığı ve ilerleyen günlerde transferi netleştirmek adına Bayern Münih yönetimiyle bizzat masaya oturacağı ifade edildi.