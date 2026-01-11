Trabzonspor'da forvet hattında hareketli günler... Edinilen bilgilere göre, sezon başında yaklaşık 5 milyon Euro bonservis bedeliyle kadroya katılan Felipe Augusto’ya 10 milyon Euro’nun üzerinde bir teklif geldi.

Oyuncu bu teklifi değerlendirmek isterken, kulüp de olası ayrılığa karşı yedek planını hazırladı: Simon Banza...

Geçtiğimiz sezon bordo-mavili formayla 22 gol ve 7 asistlik muhteşem bir performans sergileyen Banza, ardından BAE temsilcisi Al Jazira’ya transfer olmuştu. Ancak orada fazla süre alamayan Kongolu forveti Trabzonspor, kiralama yoluyla geri getirmek için girişimlerde bulunuyor.

Öte yandan genç stoper Serdar Saatçı’ya da yurt dışından gelecek transfer teklifleri için yeşil ışık yakıldı. Serdar, görüşmeler için şehirden ayrıldı.