Torino ekibi, Chiesa'nın oynadığı sol kanadı güçlendirmek istiyor ve İtalyan yıldızın doğru isim olduğunu düşünüyorlar.

Chiesa, 2024 yaz transfer döneminin son gününde, Cristiano Guintoli'nin sportif direktör ve Thiago Motta'nın teknik direktör olduğu dönemde Juventus’tan ayrıldı.

Chiesa'nın transferinin satın alma opsiyonuyla kiralık olarak yapılması planlanıyor.

CHIESA DÖNMEYE SICAK BAKIYOR

İtalyan hücumcu, altın dönemini yaşadığı eski kulübü Juventus’a dönmeye sıcak bakıyor.

28 yaşındaki oyuncu, bu sezon tüm müsabakalarda Liverpool formasıyla çıktığı 17 maçta iki gol attı ve üç asist yaptı.