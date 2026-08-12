Futbol dünyasında transfer haberleri denildiğinde akla gelen ilk isimlerden biri olan Fabrizio Romano, geleceğine ilişkin yaptığı açıklamayla dikkatleri üzerine çekti.
Transfer dünyasının bir numarası bırakıyor mu? Fabrizio Romano'dan veda gibi paylaşım
Transfer dönemlerinin simge isimlerinden Fabrizio Romano'nun sosyal medyadaki açıklamaları geleceğine ilişkin tartışma başlattı. 33 yaşındaki İtalyan gazeteci, mevcut çalışma biçimini uzun süre devam ettirmeyeceğini belirtirken futbol dünyasında büyük merak uyandırdı.Furkan Çelik
33 yaşındaki İtalyan gazetecinin, Ronald Araujo'nun Barcelona'dan Liverpool'a kiralık transferini duyurmasının ardından LinkedIn hesabından yaptığı paylaşım, "Romano transfer haberciliğini bırakıyor mu?" sorusunu beraberinde getirdi.
'BU ŞEKİLDE DAHA UZUN SÜRE DEVAM ETMEYECEĞİM'
Romano, transfer piyasasındaki mevcut çalışma biçimini uzun yıllar sürdürmeyi düşünmediğini ifade etti.
İtalyan gazeteci, yaklaşımını ve bakış açısını değiştirme zamanının geldiğine işaret ederken ayrıntıları transfer döneminin sona ermesinin ardından açıklayacağını belirtti.
Romano'nun sözleri bazı çevrelerde emeklilik sinyali olarak yorumlansa da 33 yaşındaki gazeteci, mesleği bırakacağını ya da futbol haberciliğinden tamamen ayrılacağını açıklamadı.
ETKİLEŞİMDEN ZİYADE HEYECAN
İtalyan gazetecinin transfer haberleri dünya üzerinde milyonlarca futbolsever tarafından büyük etkileşim alıyor.
Buna rağmen Romano, aldığı etkileşim rakamlarından daha çok transfer haberciliğinin kendisine yaşattığı heyecanı önemli olarak gördüğünü söyledi.
Romano, bir transfer hakkında hiçbir bağlantı yokken habere ulaşmanın, gelişmeleri herkesten önce aktarmanın ve anlaşmanın tamamlandığını duyurmanın verdiği adrenalinin kendisi için eşsiz olduğunu belirtti.
GÜNDE 17 SAAT EKRAN BAŞINDA KALDIĞINI AÇIKLAMIŞTI
Romano'nun olası değişiklik kararının arkasında yıllardır devam eden oldukça yoğun çalışma temposunun bulunabileceği belirtiliyor.
Transfer dönemlerinde telefon görüşmeleri, mesajlar, kulüpler ve menajerlerle temaslar ile sosyal medya paylaşımlarından oluşan kesintisiz bir çalışma düzenine sahip olan Romano, daha önce bazı dönemlerde günde 17 saate kadar ekran başında kaldığını anlatmıştı.
'HERE WE GO' DÖNEMİ SONA MI ERİYOR?
Fabrizio Romano'nun dünya çapında tanınmasında, tamamlanma aşamasına gelen transferler için kullandığı "Here we go" ifadesi önemli rol oynadı.
Milyonlarca takipçiye ulaşan Romano, transfer haberciliğini zaman içerisinde büyük bir dijital medya operasyonuna dönüştürdü.
İtalyan gazeteci daha önce de çalışmalarını YouTube, özel röportajlar ve kamera arkası içeriklerle genişletmek istediğini açıklamıştı.
Son mesajı da Romano'nun futbol gazeteciliğine veda etmesinden ziyade, dakika dakika transfer haberi takip ettiği mevcut çalışma sistemini azaltarak daha geniş kapsamlı bir medya modeline geçebileceğine işaret ediyor.