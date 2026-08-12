Transfer dünyasının bir numarası bırakıyor mu? Fabrizio Romano'dan veda gibi paylaşım

İtalyan gazeteci daha önce de çalışmalarını YouTube, özel röportajlar ve kamera arkası içeriklerle genişletmek istediğini açıklamıştı.

Son mesajı da Romano'nun futbol gazeteciliğine veda etmesinden ziyade, dakika dakika transfer haberi takip ettiği mevcut çalışma sistemini azaltarak daha geniş kapsamlı bir medya modeline geçebileceğine işaret ediyor.