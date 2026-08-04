Yeniçağ Gazetesi
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Transfer döneminde 4 büyüklerin bilançosu: Hangi takım kaç oyuncu aldı?

22 Haziran’da başlayan yaz transfer dönemi 4 Eylül’de sona erecek. Süper Lig’in dört büyük kulübü Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor, bu süreçte kadrolarına farklı bölgelerden toplam 22 oyuncu kattı. Hangi takım hangi oyuncuları kadrosuna kattı işte detaylar...

Faruk Can Ünlüyurt Faruk Can Ünlüyurt
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Transfer döneminde 4 büyüklerin bilançosu: Hangi takım kaç oyuncu aldı? - Resim: 1

2026-2027 sezonu yaz transfer dönemi 22 Haziran’da başladı. 4 Eylül’e kadar devam edecek süreçte Süper Lig’in dört büyük kulübü Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor, kadrolarını güçlendirmek için birçok transfere imza attı. İşte transfer döneminde dört büyüklerin şu ana kadar yaptığı hamleler…

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Transfer döneminde 4 büyüklerin bilançosu: Hangi takım kaç oyuncu aldı? - Resim: 2

Galatasaray

Galatasaray, yaz transfer döneminde şu ana kadar kadrosuna bir oyuncu dahil etti.

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Transfer döneminde 4 büyüklerin bilançosu: Hangi takım kaç oyuncu aldı? - Resim: 3

Lesley Ugochukwu (Burnley) – Kiralık

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Transfer döneminde 4 büyüklerin bilançosu: Hangi takım kaç oyuncu aldı? - Resim: 4

Fenerbahçe

Fenerbahçe ise şu ana kadar üç transfere imza attı.

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Transfer döneminde 4 büyüklerin bilançosu: Hangi takım kaç oyuncu aldı? - Resim: 5

Mason Greenwood (Marsilya)
Vedat Muriqi (Mallorca)
Nathan Aké (Manchester City)

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Transfer döneminde 4 büyüklerin bilançosu: Hangi takım kaç oyuncu aldı? - Resim: 6

Beşiktaş

Beşiktaş, transfer döneminde altı oyuncuyu kadrosuna kattı.

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Transfer döneminde 4 büyüklerin bilançosu: Hangi takım kaç oyuncu aldı? - Resim: 7

Leandro Trossard (Arsenal)
Kassoum Ouattara (Monaco)
Alexander Nübel (Bayern Münih)
İlhan Fakılı (Clermont)
Doğan Alemdar (Başakşehir)
Salih Özcan (Borussia Dortmund)

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Transfer döneminde 4 büyüklerin bilançosu: Hangi takım kaç oyuncu aldı? - Resim: 8

Trabzonspor

Trabzonspor ise şu ana kadar en fazla transfer yapan kulüp oldu.

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Transfer döneminde 4 büyüklerin bilançosu: Hangi takım kaç oyuncu aldı? - Resim: 9

Aral Şimşir (Midtjylland)
Noah Saviolo (Vitória SC)
Sidny Lopes Cabral (Benfica)
René Mitongo (Standard Liege)
Cenk Özkacar (Valencia)
Melih Kabasakal (Gaziantep FK)
Ruslan Malinovskyi (Genoa)
Samet Akaydın (Çaykur Rizespor)
Metehan Mimaroğlu (Gençlerbirliği)

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Transfer döneminde 4 büyüklerin bilançosu: Hangi takım kaç oyuncu aldı? - Resim: 10

Trabzonspor'un Mohamed Salah'ı da kadrosuna kattığı ve 2 yıllık sözleşme imzaladığı iddia ediliyor.

İddialara göre Mohamed Salah Perşembe günü imza için Türkiye'ye gelecek.

Kulübten henüz resmi bir açıklama gelmedi.

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Transfer döneminde 4 büyüklerin bilançosu: Hangi takım kaç oyuncu aldı? - Resim: 11

Transfer dönemi devam ediyor

Türkiye Futbol Federasyonu’nun takvimine göre 22 Haziran’da başlayan 2026-2027 yaz transfer dönemi, 4 Eylül’de sona erecek. Bu tarihe kadar kulüpler kadrolarına yeni oyuncular katabilecek ve mevcut kadrolarında değişiklik yapabilecek.

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