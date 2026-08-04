Transfer döneminde 4 büyüklerin bilançosu: Hangi takım kaç oyuncu aldı?

2026-2027 sezonu yaz transfer dönemi 22 Haziran’da başladı. 4 Eylül’e kadar devam edecek süreçte Süper Lig’in dört büyük kulübü Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor, kadrolarını güçlendirmek için birçok transfere imza attı. İşte transfer döneminde dört büyüklerin şu ana kadar yaptığı hamleler…