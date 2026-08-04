2026-2027 sezonu yaz transfer dönemi 22 Haziran’da başladı. 4 Eylül’e kadar devam edecek süreçte Süper Lig’in dört büyük kulübü Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor, kadrolarını güçlendirmek için birçok transfere imza attı. İşte transfer döneminde dört büyüklerin şu ana kadar yaptığı hamleler…
Transfer döneminde 4 büyüklerin bilançosu: Hangi takım kaç oyuncu aldı?
22 Haziran’da başlayan yaz transfer dönemi 4 Eylül’de sona erecek. Süper Lig’in dört büyük kulübü Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor, bu süreçte kadrolarına farklı bölgelerden toplam 22 oyuncu kattı. Hangi takım hangi oyuncuları kadrosuna kattı işte detaylar...Faruk Can Ünlüyurt
Galatasaray
Galatasaray, yaz transfer döneminde şu ana kadar kadrosuna bir oyuncu dahil etti.
Lesley Ugochukwu (Burnley) – Kiralık
Fenerbahçe
Fenerbahçe ise şu ana kadar üç transfere imza attı.
Mason Greenwood (Marsilya)
Vedat Muriqi (Mallorca)
Nathan Aké (Manchester City)
Beşiktaş
Beşiktaş, transfer döneminde altı oyuncuyu kadrosuna kattı.
Leandro Trossard (Arsenal)
Kassoum Ouattara (Monaco)
Alexander Nübel (Bayern Münih)
İlhan Fakılı (Clermont)
Doğan Alemdar (Başakşehir)
Salih Özcan (Borussia Dortmund)
Trabzonspor
Trabzonspor ise şu ana kadar en fazla transfer yapan kulüp oldu.
Aral Şimşir (Midtjylland)
Noah Saviolo (Vitória SC)
Sidny Lopes Cabral (Benfica)
René Mitongo (Standard Liege)
Cenk Özkacar (Valencia)
Melih Kabasakal (Gaziantep FK)
Ruslan Malinovskyi (Genoa)
Samet Akaydın (Çaykur Rizespor)
Metehan Mimaroğlu (Gençlerbirliği)
Trabzonspor'un Mohamed Salah'ı da kadrosuna kattığı ve 2 yıllık sözleşme imzaladığı iddia ediliyor.
İddialara göre Mohamed Salah Perşembe günü imza için Türkiye'ye gelecek.
Kulübten henüz resmi bir açıklama gelmedi.
Transfer dönemi devam ediyor
Türkiye Futbol Federasyonu’nun takvimine göre 22 Haziran’da başlayan 2026-2027 yaz transfer dönemi, 4 Eylül’de sona erecek. Bu tarihe kadar kulüpler kadrolarına yeni oyuncular katabilecek ve mevcut kadrolarında değişiklik yapabilecek.