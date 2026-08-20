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Kaynak: DHA

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde meydana gelen yankesicilik ve hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda Muratpaşa ilçesi Balbey Mahallesi’nde, Muratpaşa-İsmetpaşa-Doğugarajı durakları arasında seyir halinde bulunan tramvayda bir kişinin cüzdanının çalınması olayına ilişkin çalışma yapıldı.

Polis ekiplerince yapılan araştırmada olayın şüphelilerinin yabancı uyruklu G.S. ve K.I. olduğu tespit edildi. Yakalanarak gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerin ikisi de çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.