Tekirdağ ve Edirne’de etkili olan sağanak yağış günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kentte öğle saatlerinde başlayan sağanak kısa sürede şiddetini artırdı. Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda tedbir aldı, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Bazı vatandaşlar otobüs duraklarına sığınarak yağmurdan korunmaya çalıştı.





Çorlu-Tekirdağ kara yolunda yağış nedeniyle trafikte zaman zaman yoğunluk meydana geldi.

Hava sıcaklığının 16 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın gün boyu aralıklarla devam etmesi bekleniyor.





EDİRNE



Kentte çiseleme olarak başlayan yağış, kısa sürede sağanağa dönüştü. Sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu noktalarda sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Bazı vatandaşlar şemsiyeleriyle yağmurdan korunmaya çalışırken bazıları da iş yeri tentelerinin altına sığındı. Hava sıcaklığının 12 derece ölçüldüğü kentte yağışın yarın öğle saatlerine kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.