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Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, sanayi altyapısını sürekli güçlendiren ve üretim kapasitesini artıran Tekirdağ, 182 milyon 180 bin 770 dolarlık ihracat hacmiyle bölgenin lider ili konumunda yer aldı.

Stratejik kara ve deniz ulaşım imkanları sayesinde önemli bir ticaret merkezi olan Tekirdağ, Trakya’daki ihracat sıralamasında ilk sıradaki yerini korumayı sürdürdü.

Mayıs ayı verilerine göre Kırklareli 8 milyon 454 bin 850 dolarlık ihracatla ikinci sırada bulunurken, Edirne 7 milyon 934 bin 650 dolarla üçüncü sırada yer aldı.

Sektörel dağılım incelendiğinde, Tekirdağ’da en yüksek ihracat demir ve demir dışı metaller sektöründe gerçekleşti. Kırklareli ve Edirne’de ise hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve bunlardan elde edilen ürünler ihracatta öne çıkan kalemler oldu.

Ülke bazında değerlendirildiğinde, Tekirdağ’ın en önemli ihracat pazarı Almanya olarak kaydedilirken, Kırklareli ve Edirne’den yapılan ihracatta Bulgaristan ilk sırada yer aldı.

Yılın ilk beş aylık döneminde ise Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne’nin toplam ihracatı 1 milyar 14 milyon 43 bin 440 dolara ulaşarak bölge ekonomisinin dış ticaretteki gücünü ortaya koydu.