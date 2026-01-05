Trakya'da son zamanlarda yaşanan kuraklık, su kaynaklarını olumsuz etkiliyor. Yağış miktarlarında yaşanan düşüş sebebiyle akarsu ve nehirlerin su seviyelerinde ciddi azalma gözlemleniyor.

TUNCA NEHRİ ALARM VERİYOR

Yağışların yarı yarıya azaldığı belirtilirken içme suyu temini tarım ve ekoloji alanında riskleri de beraberinde getiriyor.

Meriç ve Tunca Nehri'nin debisindeki düşüş vatandaşları tedirgin ediyor. Özellikle Tunca Nehrinin ıslah ve temizlik çalışmalarının yapılması gerektiği belirtilirken, içme suyunda tasarrufun zorunluluk haline geldiği ve belediyelerin bu konuda daha etkin çalışmalar yürütmesi gerektiği ifade ediliyor.

KURAKLIK 1-2 SENE DAHA DEVAM EDECEK

Trakya'ın kurak bir periyoda girdiğini belirten Eski Devlet Su İşleri Bölge Müdür Yardımcısı ve Yüksek Makine Mühendisi Hüseyin Erkin, bu durumun önümüzdeki 1-2 sene de devam edeceğini belirtti.

Erkin, "Bugün itibarıyla Meriç Nehri'nin debisi yaklaşık 180 metreküp/saniye civarında. Tunca Nehri ise 3,5-4 metreküp/saniye seviyelerinde akıyor. Oysa geçmiş yıllarda, özellikle ocak aylarında Meriç'in debisi 200-280 metreküp/saniye civarında olurdu. Bu değerlerin altında seyreden akışlar, kuraklığın açık bir göstergesi" diye konuştu.