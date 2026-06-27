Tekirdağ’da Süleymanpaşa Belediyesi ile Karadeniz İlleri Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin düzenlediği Geleneksel Yayla Şenlikleri renkli görüntülerle başladı.
Trakya'da Karadeniz fırtınası: Kemençe sesini duyan koştu
Tekirdağ’da 22. Geleneksel Yayla Şenlikleri coşkuyla başladı. Karadeniz’in lezzetleri ve horonlarıyla renklendirilen etkinlikte kemençe sesleri arasında kültürler buluştu.Kaynak: DHA
Süleymanpaşa ilçesine bağlı Karadeniz Mahallesi'nde bu yıl 22'ncisi düzenlenen Gelenekler Yayla Şenlikleri'ne gelen konuklar, Karadeniz İlleri Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Muharrem Akyüz ve beraberindeki heyet tarafından kemençe eşliğinde karşılandı.
Şenlikte kurulan stantlarda Trabzon ekmeği, Akçaabat köftesi, Vakfıkebir tereyağı, kuymak, lahana sarması gibi Karadeniz Bölgesi'ne ait yöresel yemek ve ürünler yoğun ilgi gördü.
Açılışta konuşan Karadeniz İlleri Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Muharrem Akyüz, yayla şenliklerinin Karadeniz'de bir kültür olduğunu söyledi. Akyüz, "Yayla şenliği 170 yıldır Karadeniz'de yaşayan bir efsane. Yayla şenliği demek tanışmak demek, buluşmak demek, kaynaşmak demek.
Ama maalesef son yıllarda bunu biraz sulandırdılar, işi kültürden çıkarıp ticarete döktüler. Ama biz bu konuda çok rahatız, çünkü biz bunu gerçekten bir kültür etkinliği olarak yapıyoruz. Bir ticari amaç için yapmıyoruz. Biz 22 sene önce başladık, başladığımız bugüne gelene kadar çok mesafe kat ettik" dedi.
Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Emin Benan Utku ise, "'Bu yıl 22'ncisi düzenlenen yayla şenliklerinin en büyük paydaşı, en büyük ortağı ve bu meydanda oynanan tüm horonların, tüm kemençelerin, tüm karşılamaların ortağı olmaktan mutluluk duyuyoruz. Şehrimizde birçok farklı kültürle aynı çatı altında, farklılıkları güzelleştirerek Türkiye Cumhuriyeti'nin o güzel mozaiğini yaşatmak şehrimizin ayrı bir mutluluğu, güzelliği" ifadelerini kullandı.
CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun de şenliğin her yıl üzerine konularak gerçekleştirildiğini belirterek, "Üstüne koya koya ve o kadar güzel bir etkinlik ki hem Trakya'yı, hem de Karadeniz'i birleştiren bir etkinlik. Ülkemizin her yeri güzel, 7 coğrafyasının her yeri farklı ama bizi tek birleştiren Türk bayrağımız. Bayrağımızın altında hepimiz güçlüyüz, hep beraber ülkemiz için tek vücuduz ve tek vücut olacağız" diye konuştu.