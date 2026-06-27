Trakya'da Karadeniz fırtınası: Kemençe sesini duyan koştu

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun de şenliğin her yıl üzerine konularak gerçekleştirildiğini belirterek, "Üstüne koya koya ve o kadar güzel bir etkinlik ki hem Trakya'yı, hem de Karadeniz'i birleştiren bir etkinlik. Ülkemizin her yeri güzel, 7 coğrafyasının her yeri farklı ama bizi tek birleştiren Türk bayrağımız. Bayrağımızın altında hepimiz güçlüyüz, hep beraber ülkemiz için tek vücuduz ve tek vücut olacağız" diye konuştu.